В Дании у израильского посольства произошел третий взрыв за пять дней

Взрыв произошел недалеко от израильского посольства в столице Дании в первую годовщину нападения палестинского движения ХАМАС на еврейское государство. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на французское информационное агентство AFP.

Из материала следует, что звуки взрыва раздались на расстоянии около 500 метров от здания дипломатического представительства.

«Мы, конечно, выясняем, есть ли связь с предыдущим инцидентом рядом с израильским посольством», — рассказала журналистам инспектор полиции Копенгагена Трине Меллер.

При этом она добавила, что пока стражи порядка не выявили никаких признаков того, что этот инцидент имеет какое-либо отношение к предыдущему.

2 октября агентство Reuters сообщило, что в районе израильского посольства в Копенгагене произошли два взрыва. Комментируя ситуацию, в дипломатическом представительстве заявили, что в результате ЧП никто из его сотрудников не пострадал.

Впоследствии в датской полиции рассказали, что подозреваемыми по делу о взрывах стали двое граждан Швеции. Правоохранители предъявили им обвинения в участии в террористической деятельности.

Ранее в Германии около генерального консульства Израиля произошла стрельба.