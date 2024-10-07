Врач раскрыла, как холод влияет на здоровье костей

Кратковременное воздействие низких температур может оказывать благотворное влияние на здоровье костей. Об этом в беседе с РИАМО сообщила врач-артролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Наталья Степанова.

«Обливание холодной водой или купание в ледяной воде, могут стимулировать процессы минерализации костей», — сказала Степанова.

Она пояснила, что при воздействии холода происходит выброс таких гормонов как адреналин и норадреналин, которые активируют метаболизм, включая регенерацию костной ткани. Кроме того, по ее словам, усиливается выработка коллагена, укрепляющего кости и связки.

При этом она подчеркнула, что при закаливании важно проявлять осторожность и соблюдать меру, чтобы не навредить иммунной системе.

Терапевт онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Андрей Рябков до этого предупреждал, что перед началом закаливания важно проконсультироваться с врачом. По его словам, некоторым группам людей такие процедуры строго запрещены — например, гипертоникам, пациентам с болезнями сердечно-сосудистой системы и хроническими заболеваниями почек.

Также противопоказаниями является: обострение любого хронического заболевания; острые психические расстройства; гипертонический криз; недостаточность кровообращения; тяжелая травма; гнойная рана; кровотечения; ожоги; почечные или печеночные колики; некоторые аутоиммунные заболевания, отметил специалист.

Ранее врач рассказала, какое закаливание может ускорять старение.