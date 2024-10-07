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Стало известно, почему россияне слушают грустные русские песни после разрыва отношений

Психолог Потемкина: грустные песни могут залечивать раны после разрыва отношений

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Россияне обычно переживают разрыв любовных отношений под грустные отечественные песни, потому что они лучше всего могут «залечивать» душевные раны. Об этом Pravda.Ru рассказала системный семейный психолог Центра семейной терапии Татьяна Потемкина, комментируя соответствующее исследование социологов.

«После расставания человек переживает состояние утраты, у него утрачен прежний образ себя, утрата прежнего образа жизни, может быть даже прежнего круга общения. Это действительно ситуация утраты. А когда человек расстается со своим бывшим, особенно если отношения продолжались больше пары лет, то у него возникает и травма привязанности, какими бы ни были отношения», — сказала эксперт.

По ее словам, выбор русских треков для грусти вызван также их доступностью, потому что русскоговорящие люди будут слушать больше популярных отечественных исполнителей. При этом выбор музыки будет зависеть от круга общения и интересов человека, заключила Потемкина.

Австралийские ученые из Университета Нового Южного Уэльса до этого выяснили, почему многие люди любят слушать грустную музыку и наслаждаться эмоциями, которых человек обычно старается избежать.

Ранее психоаналитик назвал желание слушать грустную музыку формой мазохизма.

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