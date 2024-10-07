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Турист отправился в нацпарк «Таганай» и пропал, его ищут вторые сутки

В нацпарке «Таганай» ищут путешественника из Курганской области

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Поисково-спасательная служба Челябинской области/VK

В Челябинской области ищут туриста, который отправился в Национальный парк «Таганай» и пропал. Об этом сообщает Поисково-спасательная служба региона.

Мужчина планировал самостоятельно отправиться на Круглицу 5 октября, о чем рассказал группе с помощью звонка. Он также рассказал, что после того, как взойдет на гору, спустится к месту ночевки.

К назначенному времени россиянин не вернулся. Его телефон перестал отвечать, посетители парка не замечали его на тропах.

На данный момент поиски продолжаются. Чтобы найти путешественника, специалисты ПСС использовали квадроциклы. Сейчас они обследуют местность на территории, где россиянин пропал и лесные массивы неподалеку.

Известно, что туристу 39 лет, в парк он приехал из Курганской области.

В ПСС напомнили, что на территории «Таганая» можно дезориентироваться, поэтому порекомендовали следовать указателям, не уходить в сторону от группы и не отклоняться от маршрута.

Ранее пропавших на Камчатке туристов нашли с помощью беспилотника.

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