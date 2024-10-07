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ФСБ возбудила дела о незаконном пересечении границы РФ иностранными журналистами

ФСБ завела дело на двух иностранных журналистов, незаконно пересекших границу РФ

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ЦОС ФСБ РФ/РИА Новости

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России возбудила два уголовных дела о незаконном пересечении границы под Курском журналистами из Швейцарии и Франции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

По информации ведомства, уголовные дела возбуждены в отношении журналистов швейцарского издательского холдинга СН Media Курта Пельды и французского телеканала France 24 Кэтрин Норрис Трент.

В ФСБ отметили, что с 17 августа этого года уголовные дела о незаконном пересечении границы были возбуждены в отношении 14 иностранных журналистов. Санкция по соответствующей статье уголовного кодекса предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.

Утром 7 октября стало известно, что пограничники Приморского края задержали трех иностранных граждан, незаконно пересекших границу России для сбора дикоросов.

5 октября пограничное управление ФСБ по Псковской области сообщило о задержании гражданки Украины, которая незаконно пересекла границу между Эстонией и Россией с болторезом и плоскогубцами.

Ранее в Калининграде задержали сотрудников ГУР МО Украины за шпионаж.

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