В России оценили вероятность возникновения новой пандемии

Вероятность появления в мире новой глобальной пандемии есть, однако, предсказать точные сроки ее появления нельзя. Об этом Pravda.Ru рассказал вирусолог, член-корреспондент РАН Александр Лукашев.

По его словам, она может возникнуть через 50, 100 лет, а может и через месяц. Он уточнил, что причиной пандемии является изменчивость вирусов, которые научились постоянно менять вид хозяина.

«И каждый раз такая смена — это риск пандемии, собственно как это произошло в случае с COVID-19. Изучая то, как вирусы меняли хозяев в прошедшие 100-200-300 лет, мы знаем, что это происходило достаточно часто. Это не всегда был переход к человеку, иногда между животными, но мы знаем, что этот процесс в природе регулярный, но это случайный процесс, он совершенно не поддается какому-то численному прогнозу», — объяснил Лукашев.

Директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций университетской клиники МГУ, врач-инфекционист, иммунолог-аллерголог Георгий Викулов до этого говорил, что новый вариант коронавируса XEC, который уже выявили в России, вряд ли вызовет новую пандемию. По его словам, не все подварианты заболевания могут приводить к таким последствиям.

Ранее врач перечислил симптомы самого распространенного в Москве штамма ковида.