В Башкирии женщина ушла с младенцем из дома и не вернулась

В Уфе пятые сутки идет поиск 25-летней местной жительницы с ребенком, которая вышла из дома и не вернулась. Ориентировки на пропавших опубликованы в группе поискового отряда «ЛизаАлерт» во «ВКонтакте».

Как рассказали в отряде, Анна Ахметшина вышла с годовалой дочерью из дома 3 октября. После этого их никто не видел. Женщина имеет нормальное телосложение, рост 160 сантиметров. У нее русые волосы и карие глаза. В день исчезновения была одета в черную куртку, белые кроссовки и розовую шапку. Ее дочь была одета в голубой комбинезон, белую шапку и коричневые ботинки.

Супруг уфимки в беседе с Telegram-каналом Mash Batash признался, что последний раз беседовал с женой в день пропажи. Супруга сказала ему, что гуляла с ребенком в Черниковке. Мужчина отметил, что несколько месяцев назад его жена уходила из дома, позже ее нашли в компании подозрительных людей.

Ранее в Петербурге объявили о поиске пропавших двоих 13-летних мальчиков.