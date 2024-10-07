Врач перечислил симптомы самого распространенного в Москве штамма ковида

Симптомы самого распространенного в Москве штамма COVID-19 FLiRT похожи на признаки ОРВИ — повышение температуры, заложенность носа, кашель и боль в горле. Об этом «Москве 24» рассказал врач-терапевт Алексей Водовозов.

По его словам, некоторые заболевшие могут переносить его на ногах. При этом в группе риска находятся пожилые, уточнил врач. Больным он советует оставаться дома, соблюдать постельный режим, пить теплую воду и избегать какой-либо нагрузки. Чтобы защитить себя от коронавируса, Водовозов рекомендует носить маску.

«Во время пандемии было доказано, что даже обработка рук санитайзерами позволила снизить уровень заболеваемости не только коронавирусом, но и респираторными инфекциями. Поэтому можно носить с собой салфетки, пропитанные спиртом, или санитайзеры и обязательно обрабатывать руки», заключил он.

Профессор МГУ, доктор биологических наук, вирусолог Алексей Аграновский до этого говорил, что в России растет сезонная заболеваемость коронавирусом, активно распространяются варианты штамма FLiRT с повышенной заразностью. Людям из групп риска важно вакцинироваться и соблюдать другие рекомендации врачей по профилактике, предупредил эксперт.

Ранее россиянам рассказали об особенностях нового варианта коронавируса FLiRT.