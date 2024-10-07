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В Кемерове произошел пожар в девятиэтажке

Пожар произошел в Кемерове в девятиэтажном жилом доме

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В Кемерове произошел пожар в девятиэтажном жилом доме, расположенном на проспекте Ленинградский. Об этом сообщает Сiбдепо со ссылкой на пресс-службу МЧС Кузбасса.

В ведомстве уточнили, что возгорание произошло в мусоропроводе, сообщение об этом поступило в 04:10 утра по местному времени (00:10 мск). 30 местных жителей, в том числе двое детей, эвакуировались из горящего здания до приезда пожарных.

«На первых этажах уже стоял плотный дым. Через 15 минут после получения сигнала возгорание уже было ликвидировано 12 специалистами и четырьмя единицами техники. Причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем», — добавили в сообщении.

7 октября в Telegram-канале «МЧС Москвы» сообщили, что в Москве на Рябиновой улице загорелся одноэтажный склад. Согласно сообщению пресс-службы ведомства, на месте работают пожарно-спасательные подразделения. Площадь возгорания составляет 450 квадратных метров. Информации о пострадавших не поступало. На месте работали 60 специалистов и 16 единиц техники.

Ранее сообщалось, что в Каспийске ликвидировали пожар в выставочном центре.

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