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В городе Запорожье зафиксировали взрыв

«Страна.ua»: взрыв произошел в городе Запорожье

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Shutterstock

Взрыв произошел в городе Запорожье, который в настоящее время находится под контролем украинских властей. Об этом пишет издание «Страна.ua».

Другие подробности о ситуации в населенном пункте журналисты не уточнили.

Онлайн-карта министерства цифровой трансформации Украины свидетельствует о том, что сейчас на территории восьми регионов страны действует воздушная тревога. О возможной опасности предупредили жителей Киевской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской и Николаевской областей.

Кроме того, сирены сработали на подконтрольных украинским властям частях Запорожской и Херсонской областей. То же касается территорий Донецкой народной республики (ДНР) и Луганской народной республики (ЛНР), которые остаются под контролем Киева.

Утром 7 октября новостное агентство УНИАН сообщило о взрыве на территории Киева. Комментируя ситуацию, в военной администрации города заявили, что в украинской столице сработали системы противовоздушной обороны (ПВО). Мэр населенного пункта Виталий Кличко, в свою очередь, призвал жителей пройти в укрытия.

Ранее в Днепропетровской области Украины после взрывов загорелось предприятие.

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