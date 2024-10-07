Родителям рассказали, как укрепить иммунитет ребенка

Сбалансированное питание, в котором будет достаточное количество овощей, фруктов и белка, поможет укрепить иммунитет ребенка и сделать так, чтобы он реже болел. Об этом kp.ru рассказала врач-педиатр Центра молекулярной диагностики CMD Домодедово ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Алена Сергеева.

По ее словам, следует также ограничить потребление простых углеводов — конфет, печенья и фастфуда. Врач также советует включать в распорядок дня детей достаточную физическую активность и сон длительностью не менее 8-10 часов в сутки. Важно также избегать стрессовых ситуаций, в меру соблюдать гигиену и ограничить контакты с инфекционными больными в период наибольшей заболеваемости ОРВИ.

Сергеева добавила, что для укрепления иммунитета можно пройти вакцинацию от гриппа. Еще одно важное правило — контролировать хронические заболевания, если они есть у ребенка.

«Волшебной таблетки, которая бы избавила ребенка от болезней в детском саду или в школе, к сожалению, нет. Но есть здоровый образ жизни, который можно и даже нужно вести, ведь эти меры позволяют находиться иммунитету в тонусе и не ослабевать», — заключила педиатр.

Педиатр «СМ-Клиника» для детей Ульяна Гуреева до этого рассказала «Газете.Ru», что вакцинация детей — это эффективный способ предотвращения многих опасных инфекционных заболеваний.

Ранее врач рассказала, как часто дети могут болеть ОРВИ и когда стоит насторожиться.