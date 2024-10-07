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В Новосибирской области более пяти школ приостановили работу из-за ОРВИ

В Новосибирской области шесть школ временно закрыли из-за ОРВИ

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Pixabay

В Новосибирской области шесть школ временно перестали работать из-за повышенной заболеваемости ОРВИ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министра образования региона Марию Жафярову.

По словам главы ведомства в регионе, все детские сады продолжают работу.

В министерстве здравоохранения Новосибирской области подчеркнули, что, по сравнению с прошлой неделей, роста заболеваемости не наблюдают.

Недавно в регионе заметили рост заболеваемости ОРВИ, две недели назад количество обратившихся за помощью составило 21 668, что на более чем 70% выше, чем было раньше. Пациенты приходили только с легкой формой заболевания.

Неделю назад из-за ОРВИ в регионе в 22 школах не учились 42 класса. В детских садах не работали 52 группы.

До этого в Челябинской области из-за сезонных заболеваний на дистанционное обучение перешли 17 школ. При этом в некоторых из них часть классов все еще учатся очно.

Ранее россиян призвали не дышать над картошкой и не пить противовирусные во время простуды.

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