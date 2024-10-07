Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Феодосии перекрыли ряд улиц из-за пожара на нефтебазе

Глава Феодосии Ткаченко заявил о перекрытии двух улиц из-за пожара на нефтебазе

close
Телеграм-канал «Крым 24»

Движение транспорта на двух улицах в городе Феодосии, расположенном в Республике Крым, перекрыли в связи с пожаром на местной нефтебазе. Об этом в своем Telegram-канале написал глава населенного пункта Игорь Ткаченко.

Он уточнил, что ограничения коснулись улиц Геологической и Федько. Машинам запретили въезжать на участки дорог, которые находятся между перекрестком с керченской трассой и автовокзалом.

На этом фоне Ткаченко призвал жителей города учитывать нововведения при планировании поездок.

«Прошу [работодателей] с пониманием отнестись к возможному опозданию сотрудников в связи с перекрытием движения на некоторых улицах и изменениями в графике движения общественного транспорта», — добавил глава населенного пункта.

Возгорание на территории нефтебазы в Феодосии зафиксировали утром 7 октября. Как рассказал советник главы региона Олег Крючков, сейчас на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. Кроме того, в город выехал заместитель председателя правительства Крыма Игорь Михайличенко.

К текущему моменту никакой информации о пострадавших не поступало.

Ранее в Пермском крае произошел пожар на базе с нефтепродуктами.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами