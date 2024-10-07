В Феодосии перекрыли ряд улиц из-за пожара на нефтебазе

Движение транспорта на двух улицах в городе Феодосии, расположенном в Республике Крым, перекрыли в связи с пожаром на местной нефтебазе. Об этом в своем Telegram-канале написал глава населенного пункта Игорь Ткаченко.

Он уточнил, что ограничения коснулись улиц Геологической и Федько. Машинам запретили въезжать на участки дорог, которые находятся между перекрестком с керченской трассой и автовокзалом.

На этом фоне Ткаченко призвал жителей города учитывать нововведения при планировании поездок.

«Прошу [работодателей] с пониманием отнестись к возможному опозданию сотрудников в связи с перекрытием движения на некоторых улицах и изменениями в графике движения общественного транспорта», — добавил глава населенного пункта.

Возгорание на территории нефтебазы в Феодосии зафиксировали утром 7 октября. Как рассказал советник главы региона Олег Крючков, сейчас на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. Кроме того, в город выехал заместитель председателя правительства Крыма Игорь Михайличенко.

К текущему моменту никакой информации о пострадавших не поступало.

Ранее в Пермском крае произошел пожар на базе с нефтепродуктами.