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Юристы предостерегли из-за «курса исправления» буллеров в школах

Доцент Семеновский: бороться с буллингом надо без элементов ювенальной юстиции

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Shutterstock

В борьбе с буллингом важно не допустить, чтобы любое некорректное поведение детей квалифицировалось как травля. Об этом заявил доцент департамента международного и публичного права Финансового университета при правительстве России Игорь Семеновский, передает РБК.

«Риск <…> может состоять в том, чтобы <…> не перегнуть палку воспитательной дубины в частных конкретных случаях», — отметил юрист.

Он обратил внимание, что компетентность ответственных лиц должна быть на высшем уровне. Кроме того, важно обойтись без проявления элементов ювенальной юстиции, когда дисциплинарно-административные органы будут слишком сильно внедряться в частную семейную жизнь.

По мнению Семеновского, меры, направленные на борьбу с травлей в интернете, могут оказать «позитивный воспитательный эффект» на подростков-агрессоров.

В конце сентября стало известно, что в Госдуме разработали законопроект о борьбе с травлей в школах.

Ранее сообщалось, что в России хотят убрать термин «буллинг» из школьных программ.

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