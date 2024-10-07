Мужчина выжил после нападения четырех медведей

В США 74-летний мужчина смог выжить после нападения медведицы с тремя детенышами, он получил серьезные травмы. Об этом сообщает The Guardian.

Инцидент случился в штате Колорадо. Лесные хищники вломились вечером в дом через приоткрытую раздвижную дверь. Пожилой человек попробовал прогнать медведицу стулом, но она отбросила его в стену, повредила голову, шею, живот, а также руки и ноги.

Затем мужчине удалось запереться в спальне. Медведей выгнал заместитель шерифа, после этого медики оказали помощь пострадавшему.

Впоследствии медведей нашли на деревьях неподалеку от дома мужчины и ликвидировали.

Издание отмечает, что это был первый зарегистрированный случай нападения медведей в Колорадо в этом году. В 2023 году их было шесть.

До этого сообщалось, что медведь задрал мужчину в Усть-Майском районе Якутии —пострадавший получил травмы, несовместимые с жизнью.

А в Калтанском районе Кемеровской области полицейским пришлось ликвидировать медведя, который наведывался на участки местных жителей. Хищник громил садовые постройки, ел овощи и совершенно не боялся людей.

Ранее мужчина пошел на охоту на медведя и выжил только благодаря сыну.