Гастроэнтеролог рассказала, кому нельзя есть рис

Рис не рекомендуется есть людям, страдающим запорами. Об этом заявила врач-гастроэнтеролог Люберецкой областной больницы Светлана Ильяшенко, слова которой передает РИА Новости.

По словам доктора, рис содержит крахмал, который замедляет перистальтику кишечника, в связи с чем крепит. При этом для остальных людей рис полезен в умеренных количествах, поскольку он содержит углеводы, полезные витамины и минералы.

4 октября диетолог, эндокринолог, нутрициолог, терапевт клиники экспертной медицины «Медгород» Наталья Лазуренко рассказала, что рис нужно выбирать в зависимости от состояния здоровья. Так, по ее словам, людям с нарушением углеводного обмена, ожирением, сахарным диабетом или предожирением не стоит есть белый, шлифованный, круглый рис, потому что он может резко повышать уровень глюкозы в крови. Она отметила, что это может усугубить проблему. Вместо этого врач советует выбирать коричневый, бурый или черный рис, в котором содержится большее количество клетчатки. Последняя поможет нормализовать работу пищеварения и даст ощущение сытости.

Ранее стоимость риса в Азии рухнула на фоне новостей из Индии.