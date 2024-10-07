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КНДР снова запустила шары с мусором в Южную Корею

Мэрия Сеула: КНДР вновь запустила шары с мусором и отходами в Южную Корею

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Yonhap/Reuters

Власти КНДР снова запустили воздушные шары с мусором в сторону Республики Корея. Об этом сообщает РИА Новости мэрия южнокорейской столицы.

В начале октября стало известно, что КНДР вновь запустила шары с мусором и отходами в Южную Корею.

«Обмен» шарами между Северной и Южной Кореями продолжается в течение года — первыми на север шары с USB-флешками c K-pop музыкой, антиправительственными листовками и долларами США отправила группа активистов «Борцы за свободную Северную Корею». В ответ из Северной Кореи прилетели аналогичные шары с уличным мусором, грязью и экскрементами крупного рогатого скота.

20 сентября сообщалось, что запущенный из Северной Кореи воздушный шар с мусором во второй раз приземлился на территории правительства Южной Кореи в Сеуле. До этого в Пхеньяне предупреждали, что не оставят без ответа заброс пропагандистских листовок в КНДР южнокорейскими некоммерческими организациями.

Ранее президент Южной Кореи раскрыл, что нужно для объединения с КНДР.

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