Вильфанд заявил, что почти половина России покрыта снегом

Холодная и снежная погода установилась уже на 45% территории Российской Федерации. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд, передает ТАСС.

«Зимняя погода уже примерно на 40-45% территории: северные, центральные регионы Дальнего Востока — Чукотка, Магаданская область, север Хабаровского края — везде снег», — проинформировал он и привел пример: в Якутии высота сугробов достигла почти 23 см.

Вильфанд подчеркнул, что плавное понижение температуры приведет к тому, что осадки в виде снега пройдут и в других регионах страны. В частности, уже во второй половине недели в снегу окажутся вся Амурская область и восточная часть Забайкальского края.

«Примерно 70% Сибирского федерального округа тоже будет в снегу <…> Кроме того, снегом покроется северная половина Уральского федерального округа», — прогнозирует он.

Что касается европейской территории России, то синоптики к концу недели ждут снега в Архангельской области и на Кольском полуострове.

До этого главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова отмечала, что в Москве первый снег может выпасть во второй половине октября, но он, вероятнее всего, тут же растает.

Ранее синоптик заявил о начале «эпохи заморозков и дождей» в Москве.