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Стало известно, когда первое в РФ судно на водородном топливе выйдет на испытания

КГНЦ: первое в России судно на водородном топливе выйдет на испытания в октябре

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Shemet Hanna/Shutterstock/FOTODOM

Первое в России судно на водородном топливе «Экобалт» выйдет на испытания в октябре. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на генерального директора Крыловского государственного научного центра (КГНЦ) Олега Савченко.

«Это наша совместная работа с «Ак Барсом», — отметил он.

Савченко уточнил, что прогулочный катер рассчитан на 12 человек. Он добавил, что судно с первым отечественным электрохимическим генератором полностью импортозамещенное.

По его словам, научный центр разрабатывал этот проект вместе с партнерами. В их числе — петербургский Политех. «Ак Барс» построил плавсредство на Зеленодольском судостроительном заводе имени Горького по проекту ЦКБ «Балтсудопроект» (проектное бюро Крыловского научного центра).

В начале октября разработчик в сфере железнодорожного транспорта «Трансмашхолдинг» представил концепцию поезда на водородных топливных элементах. Макет состава был представлен в рамках Дальневосточного энергетического форума (ДЭФ) в Южно-Сахалинске.

Ранее в Петербурге показали первый в истории люксовый автомобиль на водороде.

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