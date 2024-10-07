Бриллианты и другие драгоценности Гаджимагомедова арестовали

В рамках уголовного дела экс-руководителя дагестанского филиала Россельхозбанка Гитиномагомеда Гаджимагомедова арестованы драгоценности, содержащие более 600 бриллиантов и рубинов. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

«В качестве откатов ему достались деньги и драгоценности», — уточнили в сообщении.

В публикации напомнили, что уголовное преследование предполагаемых сообщников дагестанского банкира суд решил прекратить в связи с истечением срока давности. Но данное решение обжаловала прокуратура.

В банковской ячейке экс-сотрудника дагестанского Россельхозбанка обнаружили ювелирные украшения с 1814 бриллиантами. Одна лишь пара серег была украшена 618 бриллиантами. Еще в ячейке нашли кольца, браслеты, цепь и брошь. Бывший банкир, который хранил все эти драгоценности, обвиняется в незаконной выдаче кредита. В 2019 году СК обвинял бывшего директора филиала этого же банка в хищении 212 млн рублей. Не дожидаясь задержания, тот уехал из страны.

Ранее парижского ювелира задержали за инсценировку кражи бриллиантов стоимостью более €1 млн, сообщает телеканал BFMTV.