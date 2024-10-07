Продажи виски в России выросли на треть

Продажи виски в России в первом полугодии по сравнению с аналогичным периодом в 2023 году выросли на 28%, а в денежном выражении — на 33%. Такую статистику приводит Rg.ru со ссылкой на данные Luding Group.

Бутылку отечественного виски объемом 0,7 литра можно приобрести в среднем меньше чем за 700 рублей, а ирландского или шотландского будет стоить около 2 тысяч рублей. При этом по итогам 2024 года этот напиток займет максимум 4% от общих продаж крепкого алкоголя, считают эксперты.

30 сентября сообщалось, что почти половина молодых людей в России не употребляют алкоголь. Отмечается, что в целом поколение Z (молодые люди в возрасте до 27 лет) пьет меньше и совсем не так, как их родители. К сегодняшнему дню на эту возрастную категорию приходится около 13% потребителей алкоголя. Согласно данным ВШЭ, российская молодежь предпочитает пить пиво, вино, а из крепкого — коньяк, виски, ликеры и коктейли. Среди алкогольных предпочтений молодежи водка занимает последнее место.

Ранее сообщалось, что российским айтишникам белое вино нравится больше пива.