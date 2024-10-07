В Гималаях спасли альпинисток, оставшихся без еды на высоте 6000 метров

В Гималаях спасли двух женщин-альпинистов — 37-летнюю Фэй Мэннерс и 31-летнюю Мишель Дворак, которые ждали помощи три дня без еды на высоте около 6000 метров. Об этом сообщает The Guardian.

Британская альпинистка и ее американская спутница покоряли гору Чаукхамба и в четверг подали сигнал SOS. Они успели передать, что потеряли палатку и снаряжение из-за камнепада.

В воскресенье в индийском агентстве по борьбе со стихийными бедствиями заявили, что альпинисток нашли живыми на высоте почти 6000 метров.

«Обе альпинистки в безопасности, но выглядят очень измотанными», — проинформировал представитель агентства.

В спасательной операции, которая продолжалась 80 часов, задействовали армию и военно-воздушные силы Индии.

В августе спасатели МЧС эвакуировали двух альпинисток из Индии при неудачном восхождении на гору Эльбрус в Кабардино-Балкарии, их передали медикам. Кроме того, в мае на Эльбрусе нашли двух потерявшихся туристов из Москвы — они попали под снегопад и не смогли найти свой лагерь из-за плохой видимости.

Ранее альпинисты спасли замерзавшую на Эльбрусе утку и показали ей вершину.