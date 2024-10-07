Россиян предупредили о симптомах синдрома хронической усталости

Главным диагностическим критерием синдрома хронической усталости является ощущение усталости и измученности, не проходящее после хорошего отдыха и крепкого сна. Возникнув, эта проблема обычно не сразу становится поводом для обращения к специалистам, что вполне понятно, рассказала «Газете.Ru» Елена Соломеина, клинический психолог, психолог, детский психолог, ведущий специалист сети клиник «Семейная».

Изначально ощущение «обессиленности» может сопровождать многие соматические проблемы. Эта проблема решается психологами совместно с врачами или, как принято говорить, не безусловно психогенна. Или же является диагнозом-исключением.

«Если врачи исключили возможные соматические сложности, предпосылкой возникновения синдрома хронической усталости может быть жизнь в стрессе. Не зря синдром хронической усталости чаще встречается у городских жителей. Те люди испытывают постоянное эмоциональное перенапряжение, не имея возможности сбросить его в минуты отдыха. И здесь можно немного задержаться. Действительно, как быть, если нас окружают сложности, жизнь требует от нас все большей включенности, а с возрастом количество «проблем» не уменьшается, а только возрастает. Взять отпуск? Здорово (и просто необходимо), но часть сложностей, преследующих нас на работе, мы возьмем с собой на отдых», — отметила врач.

Наше ментальное пространство организовано таким образом, что зачастую продуцирует проблемы и, соответственно, стрессы, вне зависимости от происходящего вокруг нас. Кому из нас не знакома картинка: лежу на пляже, солнышко, море, ветерок.

«Радуйся! А я внутри себя веду скандальный диалог с начальником и разве будет ощущение «разгрузки» после проверенного таким образом отпуска? (Читай вечера, выходного, обеденного перерыва). То есть, на самом деле, синдром хронической усталости возникает тогда, когда человек не уделяет достаточного внимания именно событиям своего ментального пространства или, еще точнее, невнимателен к ним. Те было бы хорошо, беря в отпуск, признаться себе в том, что меня переполняют негативные эмоции и с ними надо поработать», — рассказала специалист.

По словам врача, необходимо очень внимательно обращать внимание на состояние именно эмоциональной сферы.

«Не пытаемся убедить себя в том, что все хорошо. И работаем с эмоциями. На практике это потребует времени и включенности, но и результат будет», — резюмировала она.

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