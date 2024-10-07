Россиянам ответили, что делать с долгами по ЖКХ старого хозяина в купленной квартире

Ситуация с долгами от старого хозяина в купленной квартире действительно может стать настоящим кошмаром для нового владельца. Представьте: вы только что приобрели долгожданное жилье, планируете ремонт и переезд, а тут выясняется, что на квартире «висит» внушительная сумма долга за коммунальные услуги или капитальный ремонт. Это способно серьезно подпортить радость от покупки и вызвать массу вопросов и беспокойств, рассказал «Газете.Ru» общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

По его словам, важно понимать, что не все долги автоматически переходят к новому собственнику. По общему правилу задолженность за коммунальные услуги остается обязательством прежнего владельца. Однако есть нюансы, о которых стоит знать.

«Например, долги по взносам на капитальный ремонт, как правило, переходят вместе с правом собственности на квартиру. Это связано с тем, что такие взносы считаются неотъемлемой частью обязательств, связанных с владением недвижимостью», — объяснил он.

Часто новые собственники сталкиваются с тем, что управляющие компании или ТСЖ пытаются взыскать с них старые долги, аргументируя это тем, что долг «привязан» к квартире, а не к конкретному человеку. В такой ситуации важно не поддаваться панике и действовать грамотно. Первым делом стоит запросить детальную выписку по всем имеющимся задолженностям с указанием периодов их возникновения. Это поможет разобраться, какие долги действительно могут быть переложены на нового собственника, а какие — нет.

«Нередко возникают ситуации, когда старый хозяин, продав квартиру, просто исчезает, оставляя новому владельцу разбираться с накопившимися проблемами. В таких случаях может потребоваться юридическая помощь для защиты своих прав. Бывает, что единственным выходом становится обращение в суд для признания незаконными требований о погашении чужих долгов», — отметил эксперт.

Чтобы избежать подобных проблем, перед покупкой квартиры крайне важно тщательно проверять ее «чистоту» не только с точки зрения юридических аспектов, но и в плане отсутствия задолженностей. Запросите у продавца справку об отсутствии долгов, проверьте информацию в управляющей компании. Лучше потратить время на эти проверки до сделки, чем потом разбираться с неприятными сюрпризами.

«В целом ситуация с долгами в купленной квартире — это яркий пример того, насколько важно быть внимательным при совершении таких серьезных сделок, как покупка недвижимости. В конце концов, лучше перестраховаться, чем потом столкнуться с неожиданными финансовыми обязательствами», — резюмировал Бондарь.

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