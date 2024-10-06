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Короля Саудовской Аравии отправили на обследование из-за пневмонии

Король Саудовской Аравии проходит медобследование из-за воспаления легких

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Depositphotos

Король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд проходит медобследование из-за воспаления легких. Об этом сообщает саудовское госагентство SPA.

«Король <…> проходит <…> некоторые медицинские обследования из-за воспаления легких», — говорится в заявлении королевской канцелярии.

Это уже второй случай воспаления легких у 88-летнего монарха за последние полгода.

В мае стало известно, что визит кронпринца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салман Аль Сауда в Японию был экстренно отложен из-за болезни короля.

До этого Saudi Press Agency сообщало, что король Саудовской Аравии пройдет обследование у врачей из-за поднявшейся температуры. Врачи диагностировали у него пневмонию.

7 мая в ряде СМИ появились ложные сообщения о покушении на принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана.

Ранее президент России провел телефонные переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии.

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