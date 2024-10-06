Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Синоптик рассказал, когда в Москве может начаться интенсивный листопад

Тишковец: в Москве интенсивный листопад начнется в последней декаде октября

close
РИА «Новости»

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, когда в Москве начнется интенсивный листопад. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам синоптика, подобное должно произойти в последней декаде октября, когда среднесуточная температура в городе опустится до +5°C.

Также Тишковец заявил, что в ближайшие двое суток приближающийся к Москве циклон «Кассандра» обрушит на столицу 34,8 мм осадков — около половины месячной нормы октября.

Эксперт рассказал, что теплый атмосферный фронт с юга, который сопровождают дождевые тучи, уже пересек линию Калуга-Тула и приближается к столице. После обеда в воскресенье, 6 октября, дождь пройдет в южных и юго-западных районах Подмосковья, к 18 часам в Москве начнется морось, а к 21 часу она перерастет в ливни и ожидается до 3,9 мм осадков.

Накануне Тишковец заявил, что в ночь на понедельник, 7 октября, в столице выпадет до 20 мм осадков.

Ранее россиянам рассказали, что самое опасное для автомобиля в ливень.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами