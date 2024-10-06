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Умер самый долгоживущий человек с синдромом преждевременного старения

В 28 лет умер Сэмми Бассо, страдающий от синдрома преждевременного старения

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Live Media/Sipa USA/REUTERS

В итальянском городе Скио скончался 28-летний Сэмми Бассо, самый долгоживущий человек с синдромом преждевременного старения. Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, в возрасте двух лет Бассо поставили диагноз «прогерия». В 2005 году он вместе с родителями основал Итальянскую ассоциацию по борьбе с прогерией. Бассо стал известным после документального фильма National Geographic «Путешествие Сэмми», где он вместе с родителями и лучшим другом путешествует по 66-й трассе США из Чикаго в Лос-Анджелес.

При прогерии у людей возникают изменения кожи и внутренних органов, обусловленные преждевременным старением организма. Как отмечается на сайте Итальянской ассоциации по борьбе с прогерией, у людей с таким заболеванием снижается качество жизни, а ее продолжительность без лечения составляет около 13,5 года.

В прошлом году генетик Константин Крутовский рассказывал «Газете.Ru» о том, что до того, как стал известен генетический контроль прогерии, некоторые ученые предполагали, что существует некая программа старения, которая у людей с этим заболеванием включается слишком рано. Они предполагали, что раз такая программа есть, то можно ее и отменить, а значит, продлить жизнь здоровых людей, но это оказалось неверным.

Ранее умер самый старый человек на Земле.

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