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В Петербурге две девушки на одном самокате поехали на «красный» и были сбиты машиной

В Петербурге машина сбила двоих девушек на одном самокате

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ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области

В Петербурге произошло ДТП с участием двух подростков на самокате. Об этом сообщает управление МВД по региону.

По версии правоохранителей, две школьницы 14 и 15 лет ехали по перекрестку Петрозаводского шоссе и Плановой улицы в Металлострое. Девушки решили пересечь улицу не спешившись, при этом они двигались вдвоем на одном самокате на запрещающий сигнал светофора.

В результате их сбил 24-летний водитель. На кадрах с места инцидента заметно, что девушек отбросило на асфальт. При этом мужчина, находившийся за рулем, сразу же направился к пострадавшим и позвонил в экстренные службы.

Подростков госпитализировали в тяжелом состоянии. О характере травм не сообщается.

На данный момент правоохранители проводят проверку, которая поможет выяснить обстоятельства произошедшего.

Как сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке», владелец автомобиля в текущем году получал штраф за превышение скорости.

Ранее в Москве школьницы на самокате врезались в пенсионерку и дали ей 500 рублей.

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