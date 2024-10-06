При стрельбе на автовокзале в Израиле ранены восемь человек

В Израиле при теракте с применением огнестрельного оружия на автовокзале в южном городе Беэр-Шева пострадали восемь человек, сообщает пресс-служба скорой помощи Израиля (MDA) в соцсети X.

По ее данным, один пострадавший в состоянии от средней до тяжелой степени тяжести, четверо — в состоянии средней тяжести и трое человек получили легкие ранения. Кроме того, одной тяжелораненой женщине в критическом состоянии врачи оказывают помощь на месте происшествия.

Как заявляла полиция, инцидент со стрельбой произошел около центрального вокзала города, а неизвестный атаковал прохожих с ножом. Стражи порядка не исключают, что это был теракт. Нападавший был нейтрализован. По данным The Times of Israel, сейчас правоохранительные органы выясняют, связаны ли эпизоды со стрельбой и нападением с ножом между собой.

Ранее генсек ООН призвал прекратить страдания на Ближнем Востоке.