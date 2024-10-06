Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

При стрельбе на автовокзале в Израиле ранены восемь человек

MDA: при огнестрельном теракте на юге Израиля пострадали восемь человек

В Израиле при теракте с применением огнестрельного оружия на автовокзале в южном городе Беэр-Шева пострадали восемь человек, сообщает пресс-служба скорой помощи Израиля (MDA) в соцсети X.

По ее данным, один пострадавший в состоянии от средней до тяжелой степени тяжести, четверо — в состоянии средней тяжести и трое человек получили легкие ранения. Кроме того, одной тяжелораненой женщине в критическом состоянии врачи оказывают помощь на месте происшествия.

Как заявляла полиция, инцидент со стрельбой произошел около центрального вокзала города, а неизвестный атаковал прохожих с ножом. Стражи порядка не исключают, что это был теракт. Нападавший был нейтрализован. По данным The Times of Israel, сейчас правоохранительные органы выясняют, связаны ли эпизоды со стрельбой и нападением с ножом между собой.

Ранее генсек ООН призвал прекратить страдания на Ближнем Востоке.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами