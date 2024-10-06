Политолог напомнил об обязанности иностранных платформ соблюдать российские законы

Некоторые западные соцсети заблокированы за нежелание исполнять российские законы. Такая же участь может ждать и американскую платформу Discord, администрация которой потворствует распространению запрещенной информации. Об этом заявил политолог, член экспертного клуба «Дигория» Георгий Забаринский.

Он отметил, что Discord изначально снискал популярность у геймеров, как удобная платформа для взаимодействия и стримингов. В дальнейшем его преимущества оценили и при дистанционном обучении. А после ухода ряда западных сервисов, им стали пользоваться еще и как корпоративной связью.

«Словом, Discord — современный мессенджер с элементами социальной сети, подходящий под разные задачи. Все бы ничего, но в современных реалиях средство коммуникации может быть использовано против самих граждан и государственной безопасности», — сказал Георгий Забаринский.

Он напомнил о том, что в марте этого года Discord был добавлен Роскомнадзором в специальный реестр соцсетей.

«Включение в список формально «приземляет» интернет-ресурсы в отечественную юрисдикцию и обязывает их соблюдать российское законодательство. В первую очередь это касается самостоятельного выявления и блокировки противозаконного контента. Речь, конечно, о недопустимости распространения информации о запрещенных товарах или товарах ограниченного оборота, об информации, посягающей на здоровье и безопасность граждан», — уточнил эксперт.

Забаринский подчеркнул, что любая работа на территории какого-либо государства должна учитывать местные правила.

«Ровно поэтому американские социальные сети сотрудничают, например, с европейскими органами правопорядка, в противном случае им угрожают блокировкой. Точно такие же правила действуют и у нас», — сказал он.

Эксперт убежден, что возможные ограничения в работе сервиса не повлияют на доступность связи.

«На рынке существует достаточное количество аналогов, в том числе отечественных, которые не используются недоброжелателями в противоправных целях и могут заменить западную площадку», — заключил он.

Ранее стало известно, что Роскомнадзор потребовал от мессенджера Discord удалить 947 противоправных материалов.