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Пьяная москвичка прыгнула с Крымского моста в реку

Baza: в Москве спасли пьяную девушку, прыгнувшую с моста, чтобы искупаться

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Haggardous50000/Shutterstock

Спасатели выловили из реки москвичку, которая решила искупаться ночью. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Инцидент произошел на Крымском мосту в Москве. По данным источника, прохожие обратили внимание на женщину, которая сидела на мосту в белье и плакала. Люди подбежали к ней, но, несмотря на усилия очевидцев, россиянка оказалась в воде.

Позже на место приехали сотрудники МЧС, которые доставили пострадавшую на берег. Пострадавшая получила незначительные травмы, о том, какие повреждения ей диагностировали, не сообщается.

Выяснилось, что перед произошедшим у нее было плохое настроение. Женщина выпила на работе и решила «немножко искупаться».

До этого в Петербурге на пьяного мужчину составили протокол после приезда скорой помощи. Медиков вызвали прохожие, так как россиянин лежал на земле. Фельдшер начала оказывать незнакомцу первую помощь, но в какой-то момент он достал нож. Теперь мужчине грозит уголовное разбирательство.

Ранее в Москве задержали угрожавшего устроить взрыв пьяного мужчину с военной сумкой.

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