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При сбросе взрывоопасного предмета в ДНР пострадала мирная жительница

Мэр Приходько: женщина пострадала при сбросе взрывоопасного предмета на Горловку

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Mohammed Othman/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Мирная жительница получила ранение в результате сброса украинскими военнослужащими взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата на Горловку в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале.

«Мирная горловчанка получила ранения вследствие сброса взрывоопасного предмета с БПЛА в поселке Химик», — написал он.

Горловка находится в 50 км севернее Донецка, в городе располагаются химический концерн «Стирол» и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов Донецкой народной республики, до начала конфликта на Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тыс. человек.

Утром 6 октября сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) за полчаса выпустили по Донецку и Горловке 12 снарядов. По информации СЦКК, обстрелы начались в 7:55 (мск).

Накануне ВСУ атаковали с помощью беспилотника пожарную часть в Никитовском районе Горловки. Беспилотники трижды сбросили боеприпасы на территорию пожарной части.

Ранее жительница Горловки рассказала о ранении детей при обстреле ВСУ.

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