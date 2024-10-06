При сбросе взрывоопасного предмета в ДНР пострадала мирная жительница

Мирная жительница получила ранение в результате сброса украинскими военнослужащими взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата на Горловку в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале.

«Мирная горловчанка получила ранения вследствие сброса взрывоопасного предмета с БПЛА в поселке Химик», — написал он.

Горловка находится в 50 км севернее Донецка, в городе располагаются химический концерн «Стирол» и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов Донецкой народной республики, до начала конфликта на Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тыс. человек.

Утром 6 октября сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) за полчаса выпустили по Донецку и Горловке 12 снарядов. По информации СЦКК, обстрелы начались в 7:55 (мск).

Накануне ВСУ атаковали с помощью беспилотника пожарную часть в Никитовском районе Горловки. Беспилотники трижды сбросили боеприпасы на территорию пожарной части.

Ранее жительница Горловки рассказала о ранении детей при обстреле ВСУ.