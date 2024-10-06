В Барнауле мать упрекнула взрослого сына в пьянстве и получила удар ножницами в шею

Россиянка попала в больницу после визита к сыну и его семье в Барнауле. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Женщина отправилась в город для того, чтобы повидаться с сыном и внучками. В какой-то момент 59-летняя россиянка упрекнула сына в том, что он много пьет. По данным источника, после этого недовольный замечанием глава семьи схватил ножницы и напал на мать.

«Он исколол шею матери, ударив как минимум пять раз, а потом дважды воткнул ножницы ей в спину и вышел из комнаты», – сообщается в публикации.

Россиянке удалось выбраться из дома и попросить прохожих о помощи. Приехавшие на место медики направили пострадавшую в больницу, у нее диагностировали колото-резаные раны шеи и затылка.

Правоохранители задержали подозреваемого, он признался в содеянном. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.

Известно, что подозреваемый работает в мебельной компании. Находился ли он в состоянии алкогольного опьянения во время нападения, не сообщается.

Ранее в Липецкой области учительнице пригрозили увольнением за замечание ученице.