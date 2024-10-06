Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Взломщик убрался дома у британки, выбросил мусор и приготовил ей ужин

В Великобритании бездомный вломился в дом женщины и приготовил ужин

close
Depositphotos

В Великобритании взломщик проник в дом женщины, убрался в комнатах, развесил сушиться белье и приготовил ей ужин. Об этом сообщает BBC News.

Британка вернулась домой с работы и обнаружила, что пока ее не было, кто-то убрался в комнатах, приготовил ужин и развешал белье сушиться. Неизвестный также разобрал сумки с покупками, вынес мусор и оставил на столе бутылку вина. Напуганная женщина обратилась в полицию.

Спустя еще две недели другой житель района просматривал записи камер видеонаблюдения и заметил, что по участку бродит мужчина с бокалом вина. Прибывшие на место полицейские задержали взломщика, им оказался бездомный.

36-летний задержанный рассказал, что часто проникал в дома, ел продукты хозяев, а в качестве извинений перед владельцами устраивал уборку. Приговором суда взломщику назначено наказание в виде 22 месяцев заключения.

Ранее бездомный вор пробрался в квартиру в Копейске, чтобы украсть технику, но уснул и попался.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами