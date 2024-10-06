Взломщик убрался дома у британки, выбросил мусор и приготовил ей ужин

В Великобритании взломщик проник в дом женщины, убрался в комнатах, развесил сушиться белье и приготовил ей ужин. Об этом сообщает BBC News.

Британка вернулась домой с работы и обнаружила, что пока ее не было, кто-то убрался в комнатах, приготовил ужин и развешал белье сушиться. Неизвестный также разобрал сумки с покупками, вынес мусор и оставил на столе бутылку вина. Напуганная женщина обратилась в полицию.

Спустя еще две недели другой житель района просматривал записи камер видеонаблюдения и заметил, что по участку бродит мужчина с бокалом вина. Прибывшие на место полицейские задержали взломщика, им оказался бездомный.

36-летний задержанный рассказал, что часто проникал в дома, ел продукты хозяев, а в качестве извинений перед владельцами устраивал уборку. Приговором суда взломщику назначено наказание в виде 22 месяцев заключения.

Ранее бездомный вор пробрался в квартиру в Копейске, чтобы украсть технику, но уснул и попался.