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Блогер Лерчек дала признательные показания

ТАСС: блогер Чекалина дала признательные показания

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Телеграм-канал Суды общей юрисдикции города Москвы

Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) дала признательные показания во время первого допроса, но затем отказалась от признания. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Чекалина дала признательные показания по делу о совершении валютных операций по переводу денег из РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов», — сообщили правоохранительные органы.

Как сообщил источник, Лерчек дала признательные показания в ходе допроса, который проводили следователи до удовлетворения судом ходатайства о заключении ее под домашний арест.

Недавно московский суд отправил Валерию Чекалину и ее экс-супруга под домашний арест по обвинению в нарушении статьи 191.1 УК РФ («Совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов»).

По версии следствия, бывший муж Лерчек является ключевой фигурой в уголовном деле. Чекалина подозревают в незаконном переводе платежей, которые тот совершил для оплаты фитнес-марафонов компании «БИ ФИТ». Совершен платеж был через банк в Дубае. По предварительным данным, только за полгода на счета иностранных юрлиц поступило более 250 миллионов рублей.

Ранее Чекалиных арестовали по новому делу.

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