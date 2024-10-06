В Липецкой области учительнице пригрозили увольнением за замечание ученице

Учительницу из Липецка Алиса Кучеренко хотят уволить с работы за замечание второкласснице, которая начала есть посреди урока. Об этом рассказала преподаватель в видеообращении, опубликованном изданием «Площадь».

Девочка не стала реагировать на замечания учительницы. Преподаватель решила поставить ее возле доски, лицом к классу для привлечения внимания к дисциплине. Этот инцидент привел к скандалу.

«Она стояла спокойно, не плакала, ее все устраивало. Потом меня пригласили на беседу с замдиректора, и матерью ученицы. Она стала на меня орать, угрожать увольнением с позором», — рассказала она.

По словам Кучеренко, после этого ее запугали и потребовали писать объяснительную. Далее состоялся разговор с директором, которая также не стала поддерживать преподавателя. Речь зашла даже о разбирательствах с участием прокуратуры.

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