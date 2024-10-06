В США планируют взорвать легендарное казино Tropicana

Комплекс зданий легендарного казино-курорта Tropicana в Лас-Вегасе снесут с помощью взрывов, чтобы построить на этом месте стадион. Об этом сообщает 8 News Now со ссылкой на представителя Bally's Corporation, владеющей в настоящее время Tropicana.

«Будет представлено впечатляющее шоу с дронами и фейерверками от Fireworks by Grucci, а завершится оно взрывом Tropicana Las Vegas, запланированным на 2:30 утра», — говорится в сообщении.

Как сообщает представитель компании, взрывы обычно проводились ночью, поскольку чиновники стремятся свести к минимуму воздействие пыли и перебоев в движении, которые сопровождают предыдущие мероприятия. При этом представители Bally's Corporation не подтвердили время запланированного взрыва. Дополнительные подробности также не приводятся.

Казино-курорт Tropicana проработал 67 лет — с 4 апреля 1957 года по 2 апреля текущего года. Имя он получил в честь ночного клуба El Tropicana в Гаване, который открылся в период, когда Кубу называли не Островом свободы, а «сахарницей, пепельницей и публичным домом Америки».

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