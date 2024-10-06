Россиянам дали советы, как подготовить себя к выходу из найма на фриланс

В последние годы все больше людей задумываются о том, чтобы оставить работу в найме и перейти на фриланс. Их привлекает гибкий график, отсутствие начальства и возможность самому выбирать проекты. Однако на практике все оказывается гораздо сложнее. Как правильно подготовиться к фрилансу и избежать распространенных ошибок, «Газете.Ru» рассказала Мария Калабухина, специалист по маркетингу и коуч ICF.

«Первое и самое важное — понять, зачем вы это делаете. Фриланс не должен быть побегом от текущих проблем на работе. Если вы хотите уйти лишь потому, что вас не устраивает начальник или коллеги, это может привести к разочарованию. Важно не бежать от, а стремиться к. Переход на фриланс должен быть осознанным шагом к достижению ваших долгосрочных целей», — объяснила она.

Чтобы лучше понять свои мотивы, эксперт советует задать себе несколько ключевых вопросов: Чего я хочу добиться через 3-5 лет? Поможет ли фриланс достичь этой цели? Чего я хочу больше: не работать в найме или стать независимым профессионалом? Важно понимать, что это два разных мотива. Что именно меня не устраивает в текущей работе? Можно ли быть уверенным, что эти проблемы не появятся и на фрилансе? Каково мое текущее эмоциональное состояние? Готов ли я к трудностям, если фриланс не оправдает ожидания с первого раза?

«Существует два основных сценария перехода на фриланс. Одни совмещают работу по найму с фрилансом, пока не наберут клиентскую базу и стабильный доход. Этот путь выбирают те, кто ценит стабильность и безопасность. Другие сразу увольняются и полностью погружаются в фриланс, рискуя, но быстрее адаптируясь к новому формату работы. Первый вариант подходит тем, кто хочет «переключиться» без потери дохода. Второй — для готовых к нестабильности и быстро включающихся в работу на себя», — отметила эксперт.

Независимо от того, какой путь вы выберете, есть несколько важных аспектов, которые помогут более успешно осуществить переход на фриланс.

«У вас должен быть четкий план: где искать клиентов, как набирать проекты, сколько заказов нужно для достижения желаемого дохода. Планирование поможет избежать хаоса на первых этапах работы. Подумайте, что будете делать, если что-то пойдет не так. Важно иметь план на случай, если фриланс не принесет ожидаемых результатов сразу. Переход на фриланс также связан с финансовыми рисками, особенно в начале, когда клиентская база еще не сформирована. У вас должны быть сбережения, чтобы прожить без дохода несколько месяцев. Это избавит от стресса и позволит сосредоточиться на развитии», — рекомендовала она.

Важно заручиться поддержкой семьи, друзей, коллег или единомышленников. Смена работы может быть эмоционально сложной, особенно при столкновении с трудностями.

«Многие романтизируют фриланс, представляя его как идеальную работу без начальников и с массой свободного времени. Однако на практике это часто не так. Первое время придется заниматься не только выполнением заказов, но и административными вопросами: поиск клиентов, бухгалтерия, налоги, управление проектами. Эти задачи могут отнимать много времени и сил, особенно в начале пути. Фриланс — это не только свобода, но и ответственность, поэтому важно трезво оценивать свои силы и возможности перед началом пути», — резюмировала коуч.

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