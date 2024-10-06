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Россиянам дали советы, как избежать мошенничества при сделках с недвижимостью

Адвокат Шевцова: чем больше собственников у объекта, тем больше скрытых наследников

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Нина Зотина/РИА «Новости»

Сделки с недвижимостью – это важный этап в жизни каждого человека, который требует внимательного подхода и тщательной проверки документов. Мошенничество в этой области не редкость, и чтобы избежать неприятностей, необходимо быть осведомленным о ключевых моментах, на которые стоит обратить внимание при покупке или продаже жилья, рассказала «Газете.Ru» Майя Шевцова, адвокат, управляющий партнер Московской коллегии адвокатов «Trust & Law».

«При покупке недвижимости важно убедиться, что у продавца есть все необходимые документы, подтверждающие его право на собственность. Прежде всего, это свидетельство о собственности или выписка из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), которая должна быть актуальной. Также стоит запросить технический паспорт, содержащий информацию о характеристиках объекта, и письменные согласия совладельцев, если таковые имеются. Обременения, такие как залоги или аресты, могут серьезно повлиять на сделку, поэтому выписка из ЕГРН будет полезна для проверки их наличия», – объяснила она.

История собственников тоже имеет значение. Чем больше собственников было у объекта, тем выше риск появления скрытых наследников.
«В таком случае желательно включить в договор пункт, согласно которому ответственность в подобной ситуации будет нести продавец. Стоит избегать занижения стоимости недвижимости в договоре, так как налоговые органы тщательно отслеживают подобные сделки. Прежде чем вносить задаток, рекомендуется детально изучить все документы и не спешить с решением», – отметила адвокат.

Если вы планируете использовать материнский капитал для покупки, необходимо убедиться, что доли детям выделены, и получить согласие органов опеки. Также желательно запросить выписки из психоневрологического диспансера и наркологического диспансера для всех собственников, чтобы избежать проблем с недееспособностью, которые могут привести к признанию сделки недействительной.

«Не забудьте проверить наличие задолженности по коммунальным услугам и подтвердить, что собственники не находятся в процедуре банкротства. Если жилье приобреталось в браке, получите согласие супруга собственника на продажу», – рекомендовала эксперт.

При продаже недвижимости важно позаботиться о своей безопасности. Рекомендуется подать заявление о невозможности проведения сделок без личного присутствия и отдавать предпочтение безналичным расчетам, так как это снижает риски мошенничества. Необходимо внимательно проанализировать договор перед подписанием, чтобы избежать оснований для его оспаривания и угрозы возврата денежных средств покупателю, резюмировала она.

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