Психолог объяснила, как понять, что вас буллят на работе

Буллинг — понятие, которое многие из нас связывают исключительно со школой и подростками. Действительно, детям в возрасте 11-14 лет с незрелой и чувствительной психикой свойственно поведение и агрессора, и жертвы. Но взрослый человек тоже сталкивается с негативным отношением коллег и руководителей. О моббинге, боссинге и буллинге в офисе «Газете.Ru» рассказала психолог Марина Велес.

Насмешки, сомнительные комплименты, оскорбления, газлайтинг или косые взгляды, игнорирование, бессмысленные или заранее проигрышные задания, которые закончатся провалом, а, значит, унижением — все относится к травле на работе.

«Моббинг — травля одного человека всем коллективом. Впервые это понятие ввел в 1958 году Нобелевский лауреат по медицине и физиологии Конрад Лоуренц, который изучал явление среди птиц и зверей. Через 20 лет в научный оборот вошел термин буллинг, а затем и боссинг — харрасмент со стороны руководителя», — объяснила она.

Терроризировать человека может и коллега, и команда, и руководитель, причем лично или подталкивать к подобным действиям весь коллектив, зная, что никто, в страхе потерять место, ему не откажет.

«Надо отметить, в первую очередь жертвой становится тот, кто таковым является с детства. Человек без навыка защиты границ привык к такому поведению, потому что родители сливали на него свою агрессию или, наоборот, всегда решали за него все вопросы», — подчеркнула специалист.

Женщины чаще всего становятся жертвами из-за гипертрофированного чувства соперничества. Например, когда происходят несправедливые назначения на должность по знакомству. Кстати, специалисты высокого уровня тоже вызывают чувства зависти: получают премии, усердно работают и выдают лучшие показатели.

«За последние 30 лет мы пережили несколько кризисов: 90-е годы, пандемия, военные конфликты — каждый из них сказался на экономике. Люди столкнулись со страхом потери работы, увольнениями, изменениями заработных плат. Агрессия на предприятиях и дома вызвана уровнем стресса и неумением с ним справляться. Также, неблагоприятные условия труда, отсутствие прозрачности, модернизация, цифровизация. Людям приходится перестраиваться, обучаться новому, концентрироваться на изменениях», — сказала Велес.

Еще одна причина буллинга на работе — зависть или страх потери власти. Деструктивное поведение по отношению к другим порождается таким же поведением по отношению к себе.

«Счастье и радость нам помогают испытывать гормоны нейромедиаторы — серотонин и дофамин. Кроме экологичных способов, они вырабатываются в мозге и при унижении других людей. В основном это происходит у людей с низким уровнем сознания. Срабатывает животный механизм безнаказанности, когда можно анонимно написать в соцсетях и выплеснуть негативное мнение», — отметила эксперт.

Психические причины буллинга чаще всего присущи нарциссическим натурам, которым буквально жизненно необходимо компенсировать собственную уязвимость путем преследования других; либо, как в случае с боссингом, разгружать накопленное напряжение, выплескивая гнев на подчиненных.

Как правило, коллектив делится на три лагеря: преследователей, жертвы и наблюдателей. Кстати, последние тоже страдают, потому что не могут заступиться из-за страха потери работы. Они получают травму свидетеля.

«К сожалению, согласно исследованию, более половины респондентов (58,1%) не обращаются за помощью. В то время как ежедневный стресс приводит к изнашиванию организма, отключается иммунитет, начинается депрессия», — констатировала психолог.

Чтобы не войти в глобальный психологический минус, необходимо обратиться к специалисту и восстановить уверенность в себе. Также, научиться защищать границы — репетировать дома перед зеркалом говорить слово «нет», чтобы дать мозгу опыт.

Найти в себе опору — вспомнить, что есть образование, определенные навыки и компетенции. Сообщить руководству о травле — начальство чаще всего не знает, что происходит в коллективе. Или же — искать другое место работы.

«Если человек живет в постоянном стрессе, на уровне выживания, ему не до полета мысли, он не видит возможности двигаться вперед и развиваться. Все эффективные решения находятся в поле креатива, радости и благодарности — там, где хорошо», — резюмировала психолог.

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