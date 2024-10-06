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У россиян страх заразиться коронавирусом снизился до уровня боязни гриппа

Меньше половины россиян боятся заразиться коронавирусом

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Shutterstock

Больше половины — 6 из 10 — россиян не боятся ни ковида, ни гриппа. Женщины и граждане 45+ больше подвержены страху заразиться COVID-19, россияне до 34 лет больше боятся гриппа. Это показал опрос Superjob, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

41% россиян опасаются заразиться коронавирусом: 8% — очень бояться, 33% — немного боятся. Женщины в большей степени, чем мужчины боятся заражения (47% против 35% соответственно), также среди женщин вдвое больше тех, кто выражает сильную обеспокоенность (5 и 10%). Боится инфекции и каждый второй в возрасте более 45 лет.

Волна заболеваемости коронавирусом пошла на спад, по прогнозам Роспотребнадзора, вскоре ее сменит волна гриппа. В ходе исследования выяснилось, что гриппом боятся заразиться столько же россиян, сколько и ковидом (по 41%), но доля тех, кто сильно опасается гриппа все же ниже (5% против 8% тех, кто очень боится коронавируса). О страхе подцепить грипп чаще рассказывали опрошенные до 34 лет (43%).

6 из 10 россиян (59%) — не боятся ни гриппа, ни коронавируса.

Ранее россиян призвали не дышать над картошкой и не пить противовирусные во время простуды.

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