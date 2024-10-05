На ВДНХ начали возводить каток

В Москве на главной аллее Выставки достижений народного хозяйства (ВДНХ) начали возводить каток. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, он будет располагаться на территории от павильона №1 до павильона №58. Сейчас там уже собраны металлические ограждения. Сезон катания, как правило, открывается около 20 ноября.

Призер Олимпийских игр по фигурному катанию Александр Жулин рассказывал, что после 40 лет опасно начинать кататься на коньках, если раньше человек этим никогда не занимался. По его словам, можно «очень прилично» упасть, поэтому лучше не рисковать. Если научиться кататься на коньках все же хочется, Жулин порекомендовал надевать налокотники, наколенники и шлем. Он также посоветовал обратить внимание на другие виды зимнего спорта, например, на сноуборд или горные лыжи, потому что падения на снег менее опасны, чем на лед.

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