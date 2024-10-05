ООН восстановила аккредитацию пытавшемуся задать вопрос Зеленскому российскому журналисту

Организация Объединенных Наций (ООН) восстановила аккредитацию шефу нью-йоркского бюро ВГТРК Валентину Богданову. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

По его словам, представители организации «передумали» и вернули полные аккредитации после истории с руководителем Министерства иностранных дел Германии Анналеной Бербок.

Богданов заявил, что «это наш общий успех», а также выразил благодарность всем, кто помогал и поддерживал.

2 октября сообщалось, что секретариат ООН понизил уровень аккредитации Валентину Богданову.

Как заявил глава Дирекции международных отношений ВГТРК Петр Федоров, Богданов вел себя максимально корректно и лишь хотел задать вопросы.

В рамках 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которая прошла в конце сентября, Богданов задал вопрос Бербок и попытался задать президенту Украины Владимиру Зеленскому. Однако в процессе его оттолкнули от микрофона представители германской делегации.

Ранее сообщалось, что Молдавия хочет не допустить российских журналистов на президентские выборы.