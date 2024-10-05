Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

ООН восстановила аккредитацию пытавшемуся задать вопрос Зеленскому российскому журналисту

ООН восстановила аккредитацию корреспонденту ВГТРК Валентину Богданову

close
Global Look Press

Организация Объединенных Наций (ООН) восстановила аккредитацию шефу нью-йоркского бюро ВГТРК Валентину Богданову. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

По его словам, представители организации «передумали» и вернули полные аккредитации после истории с руководителем Министерства иностранных дел Германии Анналеной Бербок.

Богданов заявил, что «это наш общий успех», а также выразил благодарность всем, кто помогал и поддерживал.

2 октября сообщалось, что секретариат ООН понизил уровень аккредитации Валентину Богданову.

Как заявил глава Дирекции международных отношений ВГТРК Петр Федоров, Богданов вел себя максимально корректно и лишь хотел задать вопросы.

В рамках 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которая прошла в конце сентября, Богданов задал вопрос Бербок и попытался задать президенту Украины Владимиру Зеленскому. Однако в процессе его оттолкнули от микрофона представители германской делегации.

Ранее сообщалось, что Молдавия хочет не допустить российских журналистов на президентские выборы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами