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Приложение «Народного фронта» для реагирования на ЧС удалили из GooglePlay

Приложение «Радар. НФ» попало под санкции США

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Yeongsik Im/Shutterstock/FOTODOM

Google удалил мобильное приложение «Радар. НФ» для сообщения о чрезвычайных ситуациях из площадки для скачивания приложений GooglePlay. Об этом сообщает Российское агентство правовой судебной информации (РАПСИ).

Как рассказал руководитель проекта по разработке приложения Михаил Камышев, сейчас приложение доступно только в RuStore и AppGallery. По его словам, также доступен чат-бот в Telegram.

«Будем разрабатывать веб-версию приложения, чтобы выложить ее на сайте «Народного фронта». Несмотря на санкции и несправедливые удаления, мы продолжим работу, ведь наше приложение спасает жизни — помогает компетентным органам устранить вражеские беспилотники, предотвратить атаки на жилые дома, критическую инфраструктуру», — добавил он.

Напомним, приложение разработано «Народным фронтом» для экстренного реагирования на замеченные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) диверсионные группы и другие чрезвычайные ситуации. Его скачали уже более 600 тысяч пользователей.

В «Народном фронте» уточнили, что за время работы «Радар. НФ» поступило 10 тыс. сигналов от граждан, что поспособствовало ликвидации десятков беспилотников. Кроме того, в недавнем обновлении, в приложении появился раздел с информацией о различных видах БПЛА и том, как их различать. Там представлены инструкции и силуэты распространенных дронов, которые используют противник.

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