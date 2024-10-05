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Грету Тунберг задержали в Брюсселе

Soir: экоактивистку Грету Тунберг задержали в Брюсселе за неповиновение властям

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Piroschka van de Wouw/Reuters

Бельгийская полиция задержала в Брюсселе шведскую экоактивистку Грету Тунберг во время акции протеста против субсидирования секторов экономики, опирающихся на ископаемое топливо. Об этом сообщает газета Soir.

В публикации отмечается, что около 150 активистов сели на проезжей части одной из центральных улиц города с плакатами «Требуем нулевые выбросы уже сейчас». После этого полицейские рассредоточили участников акции.

Кроме Тунберг за отказ подчинятся сотрудникам правоохранительных органов были задержаны несколько человек.

Акция прошла в поддержку письма, адресованного экоактивистами институтам Евросоюза. В письме ЕС обвиняют в том, что несмотря на заявленные цели по построению «зеленой экономики», евроинституты продолжают поддерживать вредные для экологии производства не только на территории Европы, но и в странах глобального Юга.

В начале сентября датская полиция задержала Тунберг на антиизраильской демонстрации в Копенгагене.

Ранее Тунберг оштрафовали за блокировку входа в парламент.

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