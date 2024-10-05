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Почти сотня жителей Гонконга заразились опасной инфекцией

В Гонконге 91 житель заразился стрептококковой инфекцией

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Shutterstock/Shishkin.dv

Почти сотня человек в  Гонконге  заразилась инфекцией, вызываемой стрептококками группы B, заявили в центре защиты здоровья при департаменте здравоохранения специального административного района КНР. Об этом сообщает РИА Новости.

В публикации отмечается, что жители Гонконга заразились штаммом ST283. По данным результатов эпидемиологических исследований стало известно, что 75 человек контактировали с сырой пресноводной рыбой до появления симптомов.

43 из 91 заболевших госпитализировали, они находятся в стабильном состоянии, еще четверо пациентов — в тяжелом.

В ведомстве добавили, что врачи не смогли спасти четырех человек. 40% заболевших уже были выписаны из медицинских учреждений.

До этого ведущий сотрудник Института общей генетики РАН Марина Фридман рассказала, что стрептококковая инфекция, которая широко распространилась в Восточной Азии, может попасть в организм человека через поврежденные участки кожи или через рот.

Она уточнила, что вспышки подобных инфекций периодически происходят в разных странах, при этом они эффективно лечатся с помощью антибиотиков.

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