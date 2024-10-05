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На Кубани загорелось хранилище с тоннами гороха

МЧС сообщило о пожаре в хранилище с горохом на Кубани

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МЧС РФ по Красноярскому краю

В Красноярском крае загорелось хранилище с горохом. Об этом сообщает региональное управление МЧС в Telegram-канале.

По данным ведомства, на месте происшествия находятся более 3 т гороха. К тушению привлекли 16 специалистов и шесть единиц техники, за два часа огонь удалось локализовать на 2,4 тыс. кв. м.

3 октября возгорание произошло в музыкальном театре в Хабаровске. Огонь распространился на площади 4 тыс. кв. м, на фоне чего в здании обрушились фасад и наружная стена. Telegram-канал Amur Mash писал, что прибывшие на место ЧП полицейские задержали нескольких иностранных граждан. 5 октября Центральный районный суд Хабаровска арестовал директора и начальника смены подрядной организации, которая ремонтировала театр. По версии следствия, во время сварочных работ один из рабочих допустил попадание искр на утеплитель, что стало причиной возгорания и стремительного распространения огня по всему зданию. Представителей подрядной организации подозревают в нарушении правил безопасности при ведении строительных работ и в организации незаконной миграции.

Ранее житель Барнаула рассказал о звуках обрушения из-за пожара на мебельном складе.

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