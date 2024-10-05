Миллионер бросил успешную карьеру в бизнесе ради любимого хобби

Миллионер из США Джордж Эпплинг бросил карьеру бизнес-аналитика и занялся исторической реконструкцией. Об этом сообщает Business Insider.

В публикации отмечается, что Эпплинг в подростковом возрасте увлекался исторической реконструкцией, посещал техасскую ярмарку, посвященную эпохе Возрождения.

После окончания колледжа бизнесмен начал работать на крупную консалтинговую компанию McKinsey & Company.

К 40 годам Эпплинг понял, что его страсть к ярмаркам превышает желание стать еще богаче. В 2010 году он бросил карьеру бизнес-консультанта и стал соучредителем ежегодной ярмарки, которая проводится вблизи города Остин в Техасе.

Сейчас Эпплинг, помимо организации слетов реконструкторов, владеет собственной медоварней, занимается торговлей старинным оружием и доспехами, а также сдает в аренду замки. Кроме того, он учит людей зарабатывать на занятиях, которые они искренне любят.

Предприниматель отметил, что весь его бизнес приносит доход, но главное радость, которую ярмарки приносят людям.

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