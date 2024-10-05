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Миллионер бросил успешную карьеру в бизнесе ради любимого хобби

Миллионер из США Джордж Эпплинг бросил карьеру ради средневековой ярмарки

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David Wong/South China Morning Post/Getty Images

Миллионер из США Джордж Эпплинг бросил карьеру бизнес-аналитика и занялся исторической реконструкцией. Об этом сообщает Business Insider.

В публикации отмечается, что Эпплинг в подростковом возрасте увлекался исторической реконструкцией, посещал техасскую ярмарку, посвященную эпохе Возрождения. 

После окончания колледжа бизнесмен начал работать на крупную консалтинговую компанию McKinsey & Company.

К 40 годам Эпплинг понял, что его страсть к ярмаркам превышает желание стать еще богаче. В 2010 году он бросил карьеру бизнес-консультанта и стал соучредителем ежегодной ярмарки, которая проводится вблизи города Остин в Техасе.

Сейчас Эпплинг, помимо организации слетов реконструкторов, владеет собственной медоварней, занимается торговлей старинным оружием и доспехами, а также сдает в аренду замки. Кроме того, он учит людей зарабатывать на занятиях, которые они искренне любят.

Предприниматель отметил, что весь его бизнес приносит доход, но главное радость, которую ярмарки приносят людям.

Накануне Скотланд-Ярд обвинили в том, что коррумпированные сотрудники полиции помогали миллиардеру, экс-владельцу универмага Harrods Мохамеду Аль-Файеду преследовать его подчиненных и скрывать сексуальные домогательства.

Ранее Маска исключили из инвестфорума за посты о протестах

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