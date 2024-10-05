Военного блогера задержали в Ставропольском крае

Военного блогера и добровольца Егора Гузенко с позывным «Тринадцатый» задержали в Ставропольском крае. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

По словам Гузенко, в текущий момент он находится в Кировском ОВД города Новопавловска.

По данным Telegram-канала «Осторожно, новости», блогера задержали во время концерта, посвященного Дню города. Издание подчеркивает, что Гузенко кричал и сопротивлялся представителям правоохранительных органов.

До этого у блогера произошел конфликт с командиром спецназа «Ахмат», замначальником главного военно-политического управления Минобороны России генерал-майором Апти Алаудиновым после его слов о пленных.

15 сентября Алаудинов разозлился из-за просьб попавших в украинский плен чеченских бойцов вытащить их. Алаудинов также заявил, что никак не уважает экс-бойцов «Ахмата», которые добровольно сдались противнику. По его словам, они заблуждаются, если думают, что он «стал бы ходатайствовать или просить или что-то делать», чтобы вызволить их из плена.

Ранее командир «Ахмата» сообщил, что пятеро чеченских бойцов попали в плен.