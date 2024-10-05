В Москве мужчина пригрозил выстрелить по магазину из гранатомета

В Москве мужчина пригрозить выстрелить в магазин из гранатомета, если там не проведут внутреннюю проверку. Об этом сообщает Telegram-канал «360» со ссылкой на источник.

При этом мужчина назвал правоохранительными органы «коррумпированными», несмотря на то, что недавно звонил по телефону 102 и попросил провести ревизию в продуктовом магазине.

В данный момент на место происшествия выехали сотрудники МВД и ФСБ. Источник утверждает, что москвич назвал себя военнослужащим.

В сентябре в Курске арестовали 42-летнего мужчину, который из-за выпивки устроил стрельбу в магазине. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье о разбое. По предварительным данным, инцидент произошел 5 сентября на Хуторской улице регионального центра. Мужчина в неадекватном состоянии пришел в алкомаркет и, угрожая предметом, похожим на автомат, украл спиртное, после чего скрылся. В тот же день его задержали сотрудники Росгвардии.

Ранее вор в балаклаве взломал магазин под Нижним Новгородом, чтобы выпить и закусить колбасой.