Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Москве мужчина пригрозил выстрелить по магазину из гранатомета

«360»: в Москве мужчина пригрозил выстрелить по магазину из гранатомета

close
Виталий Тимкив/РИА Новости

В Москве мужчина пригрозить выстрелить в магазин из гранатомета, если там не проведут внутреннюю проверку. Об этом сообщает Telegram-канал «360» со ссылкой на источник.

При этом мужчина назвал правоохранительными органы «коррумпированными», несмотря на то, что недавно звонил по телефону 102 и попросил провести ревизию в продуктовом магазине.

В данный момент на место происшествия выехали сотрудники МВД и ФСБ. Источник утверждает, что москвич назвал себя военнослужащим.

В сентябре в Курске арестовали 42-летнего мужчину, который из-за выпивки устроил стрельбу в магазине. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье о разбое. По предварительным данным, инцидент произошел 5 сентября на Хуторской улице регионального центра. Мужчина в неадекватном состоянии пришел в алкомаркет и, угрожая предметом, похожим на автомат, украл спиртное, после чего скрылся. В тот же день его задержали сотрудники Росгвардии.

Ранее вор в балаклаве взломал магазин под Нижним Новгородом, чтобы выпить и закусить колбасой.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами